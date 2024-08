Le Stade Rennais revient à la charge pour Pierre Lees-Melou

Le mercato estival du Stade Brestois ne cesse de faire parler et Grégory Lorenzi, directeur sportif du club, est sur tous les fronts. Qualifié pour la prochaine Ligue des Champions après une saison dernière étincelante terminée à la troisième place, le SB29 s’active dans tous les sens afin de tenir le rythme aussi bien sur la scène nationale que continentale. Dans cette optique, le club présidé par Denis Le Saint, qui avait déjà acté le transfert de Julien Le Cardinal, a officialisé les arrivées de Ludovic Ajorque, en provenance de Mayence, mais également d’Abdoulaye Ndiaye, arrivé de Troyes après avoir connu le maillot de l’Olympique Lyonnais.

Dans le sens des départs, Lilian Brassier, pilier de la défense brestoise la saison passée, a lui décidé de poursuivre sa carrière du côté de l’Olympique de Marseille. De son côté, Steve Mounié défend désormais les couleurs d’Augsbourg alors que Kamory Doumbia, prêté la saison passée, est revenu au Stade de Reims. Enfin, Martin Satriano, prêté par l’Inter Milan lors du dernier exercice, a lui aussi fait son retour chez les Nerazzurri. Si nous vous révélions dernièrement que les deux derniers noms cités restaient encore dans le viseur de la direction brestoise, le club finistérien va par ailleurs devoir gérer un autre dossier chaud : Pierre Lees-Melou.

Rennes retente sa chance pour Pierre Lees-Melou

Grand artisan de la très belle réussite brestoise, l’ancien joueur de l’OGC Nice et de Norwich est, aujourd’hui, considéré comme l’un des cadres incontournables du collectif dirigé par Eric Roy. Sous contrat jusqu’en juin 2027 avec le SB29, le milieu défensif de 31 ans attise d’ailleurs les convoitises. Si nous évoquions dernièrement un intérêt du LOSC pour le natif de Langon, c’est un nouveau cador de Ligue 1 qui a décidé de passer à l’action. Selon nos dernières informations, le Stade Rennais, déjà à l’affût l’hiver dernier, a ainsi décidé de revenir à la charge ces dernières heures en dégainant une nouvelle offre.

Pour rappel, en janvier dernier, les hautes sphères rennaises avaient formulé une offre de 10 millions d’euros à leurs homologues brestois. Une proposition refusée, mais qui n’a, finalement, pas calmé les ardeurs des Rouge et Noir. D’après nos indiscrétions, Rennes, très actif lors de cette fenêtre estivale, a décidé de remettre le couvert pour le droitier d’1m85 et un montant estimé entre 8 et 12 millions d’euros pour permettre de boucler l’opération. Séduit par le profil de ce dernier et conscient de ses nombreuses qualités, le nouveau directeur sportif Frederic Massara pourrait donc frapper un nouveau grand coup cet été. Reste désormais à s’entendre avec les différentes parties…