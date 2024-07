Ça bouge dans tous les sens au Stade Brestois !

«On va essayer de rester sur ce qu’on fait depuis des années. On ne doit pas s’égarer et je préfère refroidir ceux qui rêvent de noms ronflants». Voici ce que déclarait Grégory Lorenzi, directeur sportif du Stade Brestois, en juin dernier. Qualifié pour la prochaine Ligue des Champions après une saison dernière étincelante terminée à la troisième place, le SB29 va pourtant devoir se renforcer avant de défier les plus gros cadors de la scène européenne. Oui mais voilà, à l’heure où le mercato estival bat son plein, les Ty’ Zefs font preuve d’une discrétion inquiétante, tout du moins pour leurs supporters. Plongés dans un climat d’incertitude avec l’interminable feuilleton des droits TV - une situation vécue par la plupart des clubs français - les pensionnaires du Stade Francis-Le Blé ont, par ailleurs, d’ores et déjà officialisé le départ de nombreux cadres.

La suite après cette publicité

Une vague de départs à compenser

Dans cette optique, Lilian Brassier, pilier de la défense brestoise la saison passée, a décidé de poursuivre sa carrière du côté de l’Olympique de Marseille. De son côté, Steve Mounié a lui rejoint Augsbourg alors que Kamory Doumbia, prêté la saison passée, est revenu au Stade de Reims. Enfin, Martin Satriano, prêté par l’Inter Milan lors du dernier exercice, a lui aussi fait son retour chez les Nerazzurri. Face à cette vague de départs, Brest se doit donc de réagir afin de tenir le rythme aussi bien sur la scène nationale que continentale. Problème, la formation finistérienne doit, aujourd’hui, composée avec la gourmandise des clubs concurrents.

À lire

Deux clubs de Ligue 1 s’intéressent à Jorge Fernandes

«On a affaire à des gens qui nous demandent 30 ou 40% plus cher. Les joueurs, c’est pareil, parce qu’on joue la Ligue des Champions. Ça leur paraît normal et ils n’y vont pas par quatre chemins… On savait que ça allait être le cas mais nous, on n’est pas des vaches à lait», avait d’ailleurs récemment pesté le dirigeant du SB29 auprès du Télégramme. Si la cellule de recrutement du Stade Brestois doit donc faire face à cette cruelle réalité du marché et que l’inquiétude ne cesse de grandir chez les fans du club, de nombreux dossiers sont, malgré tout, travaillés en coulisse. Dernièrement, le club présidé par Denis Le Saint, qui avait déjà acté le transfert de Julien Le Cardinal, a ainsi officialisé les arrivées de Ludovic Ajorque, en provenance de Mayence, mais également Abdoulaye Ndiaye, arrivé de Troyes après avoir connu le maillot de l’Olympique Lyonnais. Mais ce n’est pas tout.

La suite après cette publicité

Martín Satriano en priorité absolue, Kamory Doumbia également ciblé

Selon nos dernières informations, Brest travaille actuellement sur un joueur bien connu des pensionnaires du Stade Francis-Le Blé. Son nom ? Martín Satriano. Prêté au SB29 la saison dernière, l’attaquant uruguayen a depuis fait son retour à l’Inter Milan. Pour autant et même si Grégory Lorenzi affirmait qu’il ne pourrait «pas répondre aux exigences» de la formation italienne, la piste est, à ce jour, loin d’être refermée. Priorité absolue du directeur sportif du SB29, le natif de Montevideo pourrait donc faire son retour en Ligue 1. Dans cette optique, nous sommes en mesure de vous affirmer que les deux formations ont d’ores et déjà trouvé un accord pour un transfert définitif du joueur de 23 ans du côté de Brest. Malgré tout et toujours d’après nos indiscrétions, le deal est encore loin d’être acté. La raison est simple : si Brest négocie actuellement avec l’avant-centre estimé à 7M€, ce dernier n’est, pour l’heure, pas forcément chaud à l’idée de revenir chez les Ty’ Zefs.

Alors que les négociations se poursuivent pour tenter de convaincre le buteur des Nerazzurri, le Stade Brestois s’active, par ailleurs, sur d’autres pistes. Dans cette optique, nous pouvons également vous affirmer que les hautes sphères brestoises sont toujours à l’affût pour Kamory Doumbia (21 ans). Prêté par le Stade de Reims au SB29 la saison passée, le milieu offensif malien (19 sélections, 8 buts) a convaincu lors de son passage à Francis-Le Blé (26 matches, 5 buts, 6 passes décisives). Désireux de poursuivre l’aventure avec le natif de Bamako, le club brestois va désormais devoir s’entendre avec la formation champenoise, qui n’acceptera pas de céder son protégé à moins de 5M€ et qui a par ailleurs reçu une offre de l’Union Saint-Gilloise. Toujours dans le sens des arrivées, le dernier troisième de Ligue 1 aurait pris des renseignements pour Jorge Fernandes (27 ans), défenseur central du Vitória Guimarães.

La suite après cette publicité

Dernièrement, nous vous révélions également que la direction sportive du SB29 avait pris contact avec Roman Rummenigge, l’agent d’un certain Gabriel Vidovic (20 ans), jeune ailier gauche du Bayern Munich. Lié aux Bavarois jusqu’en juin 2025, l’international espoir croate sort d’un prêt au Dinamo Zagreb et pourrait se laisser convaincre par un nouveau projet où son temps de jeu augmenterait très certainement. Séduit par le profil et les qualités du droitier d’1m80, actuellement évalué à 3,5 millions d’euros, Brest pourrait alors tenter d’obtenir un prêt. Une chose est sûre, à l’heure où Pierre Lees-Melou (31 ans) est lui annoncé sur le départ et pisté par le LOSC, le Stade Brestois est sur tous les fronts pour dessiner son effectif version 2024-2025. De quoi rassurer les supporters des Rouge et Blanc…