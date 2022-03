Espagne : Luis Enrique confirme sa présence au Qatar

Cité avec Erik ten Hag et Mauricio Pochettino comme l’un des candidats à la succession de Ralf Rangnick à la tête de Manchester United, Luis Enrique n’a pas échappé aux questions sur son avenir. Le sélectionneur de la Roja peut-il abandonner l’équipe nationale cet été pour filer à Old Trafford ?

« Je serai au Qatar avec l’Espagne parce que j’ai donné ma parole. Et en plus, rien ne me donne autant d’envie que de représenter mon pays au Mondial. Encore plus avec cette sélection et cette fédération. Je peux le dire haut et fort. Je suis là où je veux être », a-t-il déclaré en conférence de presse.