Allemagne - Lettonie : les compositions sont tombées

En préparation pour l'Euro 2020, l'Allemagne affrontera la France le 15 juin prochain à Munich. En vue de ce choc, la Mannschaft rencontre la Lettonie ce soir. Et pour cette affiche, les joueurs de Joachim Löw se présentent en 3-4-3 avec Manuel Neuer dans les cages. Matthias Ginter Antonio Rüdiger et Mats Hummels composent la défense. Joshua Kimmich et Robin Gosens assurent les rôles de pistons tandis que Toni Kroos est accompagné par Ilkay Gündogan dans l'entrejeu. Enfin, Kai Havertz, Thomas Müller et Serge Gnabry forment le trio d'attaque.

De son côté, la Lettonie s'articule dans un 4-2-3-1 avec Roberts Ozols comme dernier rempart. Il est devancé par Vladislavs Fjodorovs, Antonijs Černomordijs, Mārcis Ošs et Raivis Andris Jurkovskis. Eduards Emsis et Krišs Kārkliņš constituent le double pivot. Seul en pointe, Roberts Uldriķis est soutenu par Artūrs Zjuzins, Dāvis Ikaunieks et Andrejs Cigaņiks.

Les compositions

Allemagne : Neuer - Ginter, Hummels, Rüdiger - Kimmich, Kroos, Gundogan, Gosens - Havertz, Muller, Gnabry

Lettonie : Ozols - Fjodorovs, Cernomordijs, Oss, Jurkovskis - Karklins, Emsis - Ikaunieks, Zjuzins, Ciganiks - Uldrikis