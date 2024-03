Ligue 2 : Saint-Etienne enchaîne à Valenciennes

La folle remontée de Saint-Etienne ne s’arrête plus. En déplacement du côté de Valenciennes durant cette 30e journée, le club du Forez enregistre une 6e victoire sur ses 7 derniers matchs. Un succès 2-0 qui lui permet de ravir la 2e place de Ligue 2 à Angers avec un petit point d’avance.

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 2 ASSE 51 30 15 15 6 9 38 23 20 Valenciennes 17 30 -25 2 11 17 17 42

Les Verts ont construit ce succès mérité en première période grâce à ses deux buteurs maison, Ibrahim Sissoko (22e) et sa 11e réalisation de la saison, puis Irvin Cardona (30e) déjà auteur de 6 buts depuis son arrivée cet hiver. Saint-Etienne aurait même pu s’imposer plus largement avant que le rythme ne retombe. Lanterne rouge, VA se rapproche plus que jamais de la relégation, alors qu’une demi-finale de Coupe de France contre l’OL l’attend à Lyon mardi soir.