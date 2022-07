PUMA dévoile le nouveau maillot third 2022-2023 du RC Lens

Le RC Lens et PUMA ont dévoilé main dans la main ce samedi le nouveau maillot third des Sang et Or pour la saison 2022-2023.

Quoi de mieux qu'un match de gala pour dévoiler son nouveau third kit au grand jour ? Telle devait être la réflexion du Racing Club de Lens, qui a présenté ce samedi, à l'occasion d'un match amical face à l'Inter Milan (1-0) à Bollaert, son troisième maillot pour la saison 2022-2023. Les Sang et Or parlent d'ailleurs d'un « dispositif événementiel inédit et populaire » dans le communiqué commun rédigé avec PUMA.

NOUS SOMMES LENS. NOUS SOMMES EN LIGNE. 🔴🟡



Découvrez en image notre troisième maillot pour la saison 2022/2023 ! ⛏💊@pumafootball#FierDEtreLensois #RCLINTER pic.twitter.com/xHNPSgfx4m — Racing Club de Lens (@RCLens) July 23, 2022

Un reveal spécial pour un match spécial

La raison ? Les supporters présents au stade pour assister à la belle affiche contre les Nerazzurri ont pu découvrir en avant-première l'identité visuelle de cette nouvelle tenue. « Une révélation “en direct” pour célébrer le premier match de la saison à Bollaert-Delelis et les retrouvailles entre joueurs et supporters. »

Cela s'est traduit, sur le pré, par un rassemblement des joueurs en ligne devant la tribune Marek, le tout autour de la devise "Nous sommes Lens, nous sommes en ligne", comme pour rappeler que le stade Bollaert-Delelis « est le cœur du club et la maison des supporters. »

La diagonale mise à l'honneur

Après un maillot comme coupé en trois pour les matchs qui se dérouleront dans le Nord à la maison, l'équipementier du club artésien depuis l'été 2021 a conçu un maillot third conservant bien évidemment les traditionnelles couleurs du RCL. On retrouve ainsi une bande diagonale, signe ayant traversé les époques lensoises, composée d'une couche rouge sang et jaune or sur une base blanche.

Des couleurs identitaires que l'on retrouve au niveau du col et du bout des manchettes, pour mieux les mettre en relief sur cette nouvelle création de PUMA, dont l'animal en guise de logo est représenté en noir, à l'opposé de l'écusson du RC Lens. On retrouve enfin le logo d'Auchan au centre en blanc avec des contours noirs, sans surprise, alors que le groupe de grande distribution (Auchan Retail France) est présent aux côtés des Nordistes depuis 2016-2017.

Une technologie confortable et respirante

En ce qui concerne les spécificités techniques de ce nouveau maillot, PUMA a développé, pour cette nouvelle saison 22-23, « des maillots authentiques et réplicas accompagnés de shorts en fibre de polyester recyclé, identifiés grâce à une étiquette "FOREVER BETTER - Contains recycled materials". »

Ce nouveau kit, accompagne d'un short blanc et de chaussettes blanches avec des touches sang et or, est ainsi composé de la technologie dryCELL régulant la température du corps et fait de polyester recyclé, dans une démarche éco-responsable. La base est elle en mesh, ce qui offre un plus grand confort aux joueurs comme aux fans et permet au corps de mieux respirer une fois ce maillot porté.

