Montpellier - Nîmes : les compositions officielles

La 6e journée de Ligue 1 se poursuit avec un derby entre Montpellier et Nîmes. Auteur d'un très bon début de saison, le MHSC voudra confirmer dans cette rencontre où une chaude ambiance est attendue. Der Zakarian aligne son trio magique devant avec la présence de Savanier en soutien de Delort et Laborde.

La suite après cette publicité

En face, le Nîmes Olympique se présente en 4-3-3. Cubas est titulaire en meneur de jeu reculé avec Deaux et Fomba à ses côtés. Devant, Ferhat sera chargé de l'animation du jeu avec Ripart et Denkey sur le front de l'attaque. Les Crocodiles n'ont plus gagné depuis la 1ère journée et tenteront de rectifier le tir.

Les compositions :

Montpellier : Omlin - Souquet, Hilton, Congré, Mendes, Ristic - Ferri, Le Tallec - Savanier - Delort, Laborde

Nîmes : Reynet - Burner, Briançon, Landre, Meling - Deaux, Cubas, Fomba - Ferhat, Denkey, Ripart