Corentin Tolisso serait proche de rejoindre un club complètement inattendu

On ne parle pas beaucoup de lui, mais force est de constater que Corentin Tolisso risque d'être l'un des grands noms du prochain mercato. Son contrat avec le Bayern Munich expire en juin prochain, et forcément, à prix zéro, il sera une sacrée affaire pour bon nombre de clubs européens. Surtout en pleine période covid, où beaucoup de grosses écuries du Vieux Continent ont pris un sacré coup au niveau des finances.

Le milieu de terrain de 27 ans était récemment annoncé sur les tablettes du PSG ou de la Juventus, ou même de l'Inter et de Tottenham. Nous vous dévoilions également en exclusivité sur Foot Mercato un intérêt très prononcé de l'AS Roma pour ses services. Mais si on se fie aux informations de la Cadena SER, c'est plutôt dans le sud de l'Europe qu'il devrait rebondir. Effectivement, le média évoque le nom du Real Madrid, qui est très intéressé par le marché des joueurs libres après la réussite Alaba de l'été dernier.

Une bonne affaire

Selon la sérieuse radio ibérique, il s'agit de bien plus que d'un simple intérêt. L'entourage du milieu formé à l'OL considère ainsi que son arrivée à Madrid est déjà faite, même si un club anglais rode toujours. Le média ne donne pas plus de précisions, mais on sait que l'écurie dirigée par Florentino Pérez cherche un milieu de terrain à prix moindre, et Tolisso s'adapte parfaitement à ce profil.

On notera que le Real Madrid compte aussi enrôler Antonio Rüdiger et Kylian Mbappé dans ces mêmes conditions. Reste également à voir si l'arrivée de Corentin Tolisso ferme les portes du Bernabéu à Paul Pogba, objectif de longue date de la Casa Blanca. L'occasion pour le joueur de se relancer, lui qui est trop souvent handicapé par les pépins physiques et qui n'a disputé que 371 minutes (réparties sur sept rencontres) en Bundesliga cette saison...