Bayern Munich : José Mourinho veut relancer Corentin Tolisso à l'AS Roma !

Devenu la recrue la plus chère de l’histoire du Bayern Munich en 2017 lorsque les Allemands l’ont arraché à l’Olympique Lyonnais contre 41 M€ (record battu depuis par Lucas Hernandez, 80 M€), Corentin Tolisso (27 ans) pensait voir sa carrière décoller. Certes, il a été champion du monde un an après avec l’équipe de France, mais son aventure à Munich n’est pas franchement une réussite.

Et malheureusement pour lui, ce constat est surtout dû aux nombreux pépins physiques qu’il a eus. Rupture du ligament croisé du genou, blessure à la cheville, problèmes musculaires, déchirure du tendon et dernièrement, problèmes au mollet. La liste est longue. Résultat : alors qu’il vit sa cinquième saison en Bundesliga, Tolisso n’a joué que 63 rencontres de championnat, soit une moyenne d’un peu moins de 13 matches par an.

Le Bayern ne le retiendra pas en janvier

Aujourd’hui, avec un contrat se terminant dans quelques mois seulement, Corentin Tolisso ne semble plus avoir d’avenir en Bavière. Et si un départ en juin 2022 parait inéluctable, le Bayern ne devrait pas dire non à une vente dès cet hiver, histoire que son joueur n’aille pas renforcer une autre écurie gratuitement (en termes d’indemnités de transfert bien entendu). D’autant que le Français a vu son nom être associé à plusieurs grands d’Europe ces derniers mois (Inter Milan, PSG, Real Madrid). Un départ dès le mois de janvier n’est donc clairement pas à exclure.

D’ailleurs, selon nos informations, les envies de départ du joueur cet hiver sont confirmées. Il n’entre pas dans les plans de Nagelsmann, même si ce dernier le fait jouer dernièrement pour compenser l’absence de Joshua Kimmich. De son côté, le Bayern ne s’opposera pas à son départ, même en échange d’une petite indemnité. Une aubaine pour l’AS Roma. Toujours selon nos informations, le club italien est prêt à sauter sur l’occasion, car José Mourinho veut absolument le recruter.