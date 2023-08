France-Maroc : les compositions officielles

Les choses sérieuses commencent dans cette Coupe du monde avec les huitièmes de finale et les Bleues qui affrontent le Maroc (coup d’envoi 13h00, un match à suivre en direct sur FM). Première du groupe F avec deux victoires et u nul, l’équipe de France est bien entrée dans sa compétition et doit désormais éviter le piège des Lionnes de l’Atlas, qui se sont hissées au deuxième tour pour la première fois de leur histoire en éliminant l’Allemagne. La nation qui l’emportera retrouvera l’Australie, pays hôte, en quarts de finale samedi matin (9h00).

Pas de surprise dans le onze d’Hervé Renard qui fait confiance aux joueuses qui ont dominé le Brésil (2-1) lors du deuxième match de groupe. Seule Lakrar quitte le onze, touchée à la cuisse gauche, elle est remplacée par De Almeida en charnière centrale et formera un duo avec Renard. Devant, Diani et Le Sommer sont alignés alors que Bacha et Dali animeront les côtés et Toletti et Geyoro évolueront au milieu. Côté Maroc, Reynald Pedros, le sélectionneur, aligne le onze qui a dominé la Corée du Sud puis la Colombie (1-0). Lahmari et Jraïdi vont évoluer en attaque alors que Nakkach et Chebbak formeront le duo au milieu. Derrière, on retrouve Benzina ou encore El-Chad.

Compositions officielles :

France : Peyraud-Magnin – Périsset, De Almeida, Renard, Karchaoui – Dali, Geyoro, Toletti, Bacha – Le Sommer, Diani.

Maroc : Er-Rmichi – Aït El-Haj, El-Chad, Benzina, Redouani – Ouzraoui Diki, Nakkach, Chebbak, Tagnaout – Lahmari, Jraïdi.