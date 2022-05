PSG : le patron de la Salernitana fixe le prix d'Ederson

Ces derniers jours, la presse italienne a annoncé un intérêt du Paris SG pour Ederson (22 ans), jeune milieu de terrain de la Salernitana, récemment encensé par son partenaire Franck Ribéry (39 ans). Ce mercredi, dans les colonnes de La Gazzetta dello Sport, le président de l'écurie italienne Danili Iervolino a évoqué le mercato du Brésilien, auteur de 12 apparitions en Serie A (2 réalisations), sous contrat jusqu'en juin 2026, donnant une idée du prix qu'il demanderait cet été.

«J'ai tellement d'amis qui m'envoient des messages pour me parler de lui. C'est un grand patrimoine pour le club et je n'ai pas encore pensé à sa valeur, mais je crois que, en considérant son âge, son rôle et ses qualités offensives et défensives, ce serait au moins 30-35 M€. Il peut devenir un champion exceptionnel, le meilleur à son poste. Je sais que Sabatini a déjà reçu quelques coups de fils, mais pour l'instant, on ne discute pas : d'abord le maintien, ensuite le mercato. Ederson est incroyable aussi sur le plan humain, c'est un ange, sobre, équilibré mentalement. Pour obtenir des bons résultats dans la vie, il faut aimer à la folie ce qu'on fait et garder les pieds sur terre. Ederson est comme ça», a-t-il envoyé. Le PSG et les autres courtisans de l'Auriverde sont prévenus.