Le PSG se penche sur une surprenante piste venue de Serie A

Le PSG est sur plusieurs chantiers à la fois. Il y a bien sûr la prolongation de Kylian Mbappé qui urge, lui qui arrive en fin de contrat en juin prochain. Il n'est pas le seul car la direction souhaite aussi prolonger trois autres cadres : Marquinhos, Marco Verratti et Presnel Kimpembe, tous liés aux Rouge et Bleu jusqu'en 2024. Si ces dossiers ne pressent pas, il s'agit tout de même de prendre un premier contact.

Leonardo, dont l'avenir n'est pas clairement défini non plus au PSG, prend également des contacts pour le prochain mercato. Il risque d'y avoir du changement dans l'effectif parisien, car pas mal de monde est annoncé sur le départ comme Herrera, Draxler, Kurzawa ou encore Icardi pour ne citer qu'eux. Il faudra les remplacer et le Corriere dello Sport nous apprend dans ses colonnes aujourd'hui que le directeur sportif brésilien prospecte, comme souvent, en Italie.

Le PSG s'intéresse à Ederson

Il a dans son viseur un certain Ederson, le milieu de terrain de la Salernitana, lanterne rouge de Serie A. Arrivé seulement cet hiver en provenance de Corinthians contre un transfert estimé à 6,5 M€, le nouveau partenaire de Franck Ribéry s'est rapidement fait une place dans l'effectif avec déjà 5 titularisations en championnat pour 7 matches disputés au total (461 minutes de jeu), à défaut d'avoir redressé la situation du club.

Il est en tout cas promis à un bel avenir d'après Walter Sabbatini, le dirigeant de la Salernitana. «J'ai accroché avec lui. C'est un joueur de 22 ans qui va bientôt aller jouer le mezzala dans un grand club», disait-il il y a deux semaines. D'après le Corriere, le PSG connaît déjà le prix du milieu de terrain. Il faudra débourser environ 26 M€ pour un joueur sous contrat jusqu'en 2026. S'ils descendent en Serie B, ce qui en prend le chemin, les Granata n'auront pas d'autre choix que de vendre...