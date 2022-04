PSG : ce qu'attend Kylian Mbappé pour prolonger

La suite après cette publicité

Encore une fois, et c'est presque devenu la norme cette saison, Kylian Mbappé a déroulé contre le FC Lorient (5-1). Auteur de deux buts et trois passes décisives, l'attaquant parisien a logiquement été élu homme du match par notre rédaction. «Je suis dans un grand moment et je suis dans une très belle équipe. On a réussi à prendre du plaisir et à en donner je pense (...) On a l'occasion de gagner le 10eme titre de Ligue 1, c'est pas tous les jours que ça arrive même si le PSG est un grand club», expliquait-il au micro de Prime Video.

Mais à la suite de cette énième belle prestation au Parc des Princes, il avait notamment avoué en zone mixte «n'avoir rien décidé. Je suis tranquille, on prend le temps de prendre la meilleure décision, car je ne veux pas me tromper, je n'ai pas pris de décision (...) Est-ce que rester au PSG c'est possible ? Oui, bien sûr...». Quelques mots qui ont fait l'objet d'une bombe dans toute l'Europe et qui a redonné un élan d'espoir aux supporters parisiens, qui ont largement acclamé et scandé le nom du natif de Bondy durant 90 minutes, dimanche soir.

Le Real Madrid en concurrence avec la Premier League pour Mbappé ?

Mais pour rester au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé a évidemment des conditions. D'après les révélations du Parisien, l’international français attendrait des réponses sur le futur organigramme du club, alors que l'avenir de Leonardo et de Mauricio Pochettino demeure toujours aussi incertain. Concernant le recrutement pour la saison prochaine, KM7 veut aussi avoir des réponses afin de fonder sa décision, alors que Neymar et Lionel Messi ne seraient pas certains de rester au club...

Et ces arguments seront de taille pour déterminer où il jouera la saison prochaine. S'il ne cache plus son admiration pour le Real Madrid, le buteur de 23 ans est aussi sollicité en Premier League. Liverpool et Manchester City étaient déjà intéressés lorsqu'il était encore à Monaco et pourraient rapidement s'inviter dans les débats à l'issue de la saison, comme l'a révélé la presse italienne, ce lundi soir. Quoi qu'il en soit, Mbappé aura tout le temps de réfléchir à son avenir jusqu'à la fin de la saison en continuant de battre les records...