Le FC Metz de László Bölöni enrage contre le PSG !

La lutte pour le maintien fait rage et certains dirigeants sont plus que jamais sous pression… C’est notamment le cas de László Bölöni, aujourd’hui sur le banc du FC Metz et forcément préoccupé par la situation du club mosellan, seizième de Ligue 1 après 31 journées et en grand danger. Défait pour la dixième fois de la saison à domicile face au LOSC (1-2), le technicien messin était forcément amer au moment de se présenter en conférence de presse. Au coude-à-coude avec Lorient et le HAC, également crédité de 29 points, pour se sauver, les pensionnaires du Stade Saint-Symphorien pourront logiquement regretter le point précieux décroché par les Ciel et Marine au Parc des Princes (3-3), ce samedi, pour retarder la célébration du titre de champion de France des Parisiens.

Face aux journalistes, László Bölöni a alors laissé entendre sa frustration quant à la gestion du club de la capitale en cette fin d’exercice 2023-2024. À la question d’un journaliste qui lui demandait s’il était furieux contre le PSG qui n’a «pas joué pendant 75 minutes» contre les Havrais, l’intéressé s’est alors fendu d’une réponse pleine d’ironie : «c’est la deuxième fois que ça arrive… Mais de quel droit je m’exprime ? Et qui a le droit de s’exprimer là-dessus ? Donc peut-être qu’il est plus intelligent que je ferme ma… que je ne dise rien. Mais si je me tais, ça veut dire que j’en dis beaucoup», a notamment déclaré le coach roumain âgé de 71 ans.

Un manque d’équité dénoncé…

Une sortie médiatique faisant par ailleurs écho à une précédente remarque lancée par l’intéressé après le onze largement remanié du PSG contre Clermont (1-1), au début du mois d’avril. Je ne veux pas vexer le PSG ni les joueurs qui ont été utilisés en disant que c’était l’équipe B. Qu’est-ce qu’ils vont dire les jeunes sur la manière dont je les considère dans ce cas ? Oui ça m’a dérangé. Mais entre dire et ne rien dire, je préfère plutôt ne rien dire. Frustré, László Bölöni n’est d’ailleurs pas le seul acteur du football à se plaindre. Lors des dernières semaines, Jean-Michel Roussier, président du HAC, avait, lui aussi, dénoncé le comportement parisien.

«C’est un absolu manque de respect pour le championnat de France. Clermont, Metz, Lorient, Nantes… Toutes ces équipes qui ont joué Paris n’ont pas eu la chance incroyable d’avoir l’équipe B ou C. Paris fait ce qu’il veut, c’est leur liberté de faire jouer qui ils ont envie de faire jouer. J’ai envoyé un message à la Ligue pour féliciter le respect de l’équité», pestait le dirigeant havrais. Si chacun se fera un avis sur la question, la lutte pour le maintien, elle, s’avère plus que jamais intense. À trois journées de la fin, Metz occupe ainsi la place de barragiste et compte bien profiter des chocs qui attendent les Havrais, en déplacement à Nice le 10 mai avant d’accueillir Marseille pour le dernier match de la saison le 19 mai, pour remonter au classement. Après Rennes et Strasbourg, les Grenats clôtureront quant à eux leur saison sous les yeux de leur public face au… PSG. Reste désormais à savoir si Luis Enrique optera, là-encore, pour un certain turnover…