PSG-Lorient : les notes du match

Pour finir cette 30e journée de Ligue 1 et ce joli week-end d'avril, le Paris Saint-Germain et le FC Lorient se défiaient ce dimanche soir au Parc des Princes. Solide leader du Championnat de France avec neuf points d'avance sur son dauphin, l'Olympique de Marseille, le club de la capitale devait s'imposer pour reprendre douze points d'avance et surtout effacer rapidement la gifle reçue à Monaco (0-3) avant la trêve internationale. De leur côté, les Merlus, seizièmes avec seulement une unité d'avance sur la zone rouge, souhaitait créer l'exploit pour se donner un peu d'air en bas du classement.

Pour renouer avec le succès, Mauricio Pochettino partait sur un 4-3-3 avec son trio infernal Messi-Neymar-Mbappé devant. Christophe Pélissier alignait lui un 4-4-2 avec Koné et Moffi en attaque. Très actif dès le début de partie, Mbappé régalait déjà ses fans dès la 5e minute avec un slalom et une frappe repoussée par Dreyer. Les Parisiens dominaient facilement les débats et Neymar finissait pas délivrer les siens. Sur un service de Messi, Mbappé glissait le cuir au Brésilien qui, d'une frappe ajustée et du droit, trompait la vigilance de Dreyer (12e, 1-0). Le trio magique du PSG faisait donc déjà des étincelles, et ça continuait.

Après une occasion pour Messi (27e), Mbappé faisait le break d'une frappe limpide qui laissait le portier lorientais sur ses appuis (29e, 2-0). Face à des Parisiens en forme, les visiteurs n'arrivaient pas à créer le danger même en contre. D'ailleurs, Messi (32e) et Hakimi (37e) rataient l'occasion d'aggraver la marque alors que Paredes sortait lui sur blessure, laissant sa place à Wijnaldum (43e). Au retour des vestiaires, les locaux se faisaient un peu peur avec cette mauvaise relance de Marquinhos qui profitait à Le Fée. Mais ce dernier ne trouvait pas le cadre (49e).

Cependant, sur une erreur de Hakimi, auteur d'une passe imprécise vers son capitaine, Moffi en profitait pour relancer le FCL (56e, 2-1). De quoi inquiéter le PSG ? Pas vraiment puisque d'une nouvelle frappe puissante, Mbappé réalisait un doublé (67e, 3-1). Et même un doublé de passes décisives ! Car après un superbe travail, le numéro 7 servait parfaitement Messi qui marquait avec l'aide de la barre transversale (73e, 4-1). Avec Sergio Ramos sur le terrain, entré en jeu à la place de Marquinhos, le PSG maîtrisait la suite avant de marquer un autre but. Sur un nuage, Mbappé servait Neymar pour le doublé du Brésilien (90e, 5-1), tandis que l'international français enregistrait sa troisième passe décisive, avec également un doublé à la clé ! Victoire facile pour le PSG qui confortait sa place sur le trône au classement, tandis que le FCL restait 16e.

Donnarumma (5,5) : le gardien italien n'a quasiment rien eu à faire dans ce match. Une bonne sortie en première période quand Moffi partait seul dans la profondeur et puis c'est tout. On pourrait peut-être lui reprocher son manque de rapidité sur la passe imprécise de Hakimi qui offre le but. Mais sans plus. Il a su rester vigilant sur sa ligne (70e).

Hakimi (5) : de retour de sélection avec le Maroc où il s'est qualifié pour le Mondial 2022, Achraf Hakimi a semblé plutôt en jambes sur son couloir droit dans ce match. Il n'a pas hésité à monter et a combiné avec Messi et Mbappé plusieurs fois. Défensivement par contre, il a parfois fait preuve de fébrilité. C'est à la suite d'une de ses passes imprécises que Moffi a réduit l'écart. Il s'est rattrapé en récupérant puis en offrant le troisième but à Mbappé. Dans l'ensemble, c'est une prestation intéressante, mais un peu gâchée par cette passe...

Marquinhos (5) : la capitaine du PSG a parfois des sauts de concentration qui peuvent coûter cher à son équipe. S'il a été propre dans ses interventions pendant toute la première période, il a été coupable d'une boulette en seconde période qui aurait pu faire très mal à son équipe (47e). Sur la réduction de l'écart de Moffi, le Brésilien aurait peut-être pu réagir plus rapidement également. Son retour décisif devant Le Fée (71e) vaut un but. Remplacé par Sergio Ramos à la 72eme. L'Espagnol a été sifflé sur sa chaque prise de balle, mais a au moins retrouvé des sensations.

Kimpembe (5) : positionné aux côtés de Marquinhos dans l'axe central de la défense parisienne, l'international tricolore n'a pas eu grand-chose à faire au cours des 45 premières minutes. Vigilant sur sa première intervention défensive (5e), il a fait cependant preuve de quelques maladresses parfois dans les duels. Pour le reste ? Une prestation appliquée, une solidité dans les airs, des transmissions, certes non risquées, mais précises et une autorité défensive.

Mendes (6,5) : le Portugais est dans la continuité de ses dernières semaines. Sur son couloir gauche, il livre des prestations de plus en plus abouties. Disponible, juste techniquement et avec une aisance technique évidente, Nuno Mendes est un sérieux atout pour son équipe. Encore ce soir, il n'a rien laissé passer défensivement et a plusieurs fois fait des différences par sa vitesse notamment. Une belle prestation pour le jeune joueur de 19 ans.

Gueye (4,5) : le champion d'Afrique 2021 a eu un gros volume de jeu comme à son habitude, mais a été beaucoup trop pauvre techniquement pour pouvoir véritablement peser sur le jeu du PSG. Alors assurément, il récupère souvent des ballons sur les transitions adverses, mais on attend nettement mieux du Sénégalais qui a déjà prouvé par le passé qu'il pouvait se montrer à son avantage dans les circuits avec ballon de son équipe.

Danilo (5) : positionné au poste de sentinelle, le Portugais n'a pas brillé dans son jeu avec ballon surtout lorsqu'il a dû remplacer numériquement Paredes dans ce rôle. Quand son équipe était dans le dur en début de seconde période, il n'a pas non plus été très rassurant, mais il a fait le travail défensivement en coupant les lignes de passe et en couvrant les espaces dans le dos de Hakimi notamment. Remplacé par Kehrer à la 80eme.

Paredes (non noté) : l'Argentin avait réalisé un début de rencontre très correcte, bien aidé par une équipe lorientaise très basse sur le terrain. Avec ballon, il a très justement orienté le jeu. Blessé, il a été remplacé par Wijnaldum (4) peu avant la mi-temps. Le Néerlandais a encore une fois été trop discret aussi bien offensivement que défensivement. Un match très compliqué pour lui encore une fois.

Messi (6,5) : des trois de devant, Messi s'est sans doute le moins montré, mais il a, par contre, toujours joué juste et ses remises ont libéré énormément d'espaces dans la défense lorientaise. C'est grâce à l'une de ses remises en une touche que Mbappé a pu servir Neymar pour l'ouverture du score. Il a doucement disparu en seconde période, mais a quand même réussi à marquer un but après un très gros travail de Mbappé (73e). Un but qui l'a libéré par la suite.

Mbappé (10) : voir ci-dessous