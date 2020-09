PSG : le FC Barcelone menace de faire capoter le dossier Hector Bellerin

Alors qu’il reste moins d’un mois avant que le mercato estival 2020 ne ferme ses portes le 5 octobre prochain, le Paris Saint-Germain joue avec les nerfs de ses supporters. Plusieurs éléments du club (Cavani, Meunier, Areola, Kouassi, Aouchiche, Thiago Silva) ont plié bagage, mais les Rouge et Bleu ne se sont toujours pas renforcés de manière significative, hormis les recrutements définitifs du portier espagnol Sergio Rico et de l’attaquant argentin Mauro Icardi. Un bilan bien maigre.

Récemment interrogé sur le mercato, Leonardo ne s’était pas montré des plus rassurants, expliquant que le club de la capitale devait surtout vendre avant de penser achats. « Tous les clubs aujourd'hui ont besoin de vendre. Il y a le fair-play financier aussi. Le PSG vit la même situation, on a besoin de vendre, on a fait un grand investissement il n'y a pas longtemps pour Icardi. » Cependant, avant cette intervention, les médias anglais révélaient que Paris prenait une piste concrète pour renforcer sa défense : Hector Bellerin (25 ans).

Le Barça à l'affût

Désireux de renforcer le poste de latéral (droit et gauche), le PSG serait séduit par le profil du joueur d’Arsenal. Mieux, le Guardian ajoutait qu’une offre d’environ 33 M€ était prête à traverser la Manche. Hier, The Independent en remettait une couche, précisant que le montant de l’opération pourrait finalement s’élever à 38 M€ et que les trois parties concernées avançaient bien. Mais ce matin, la presse catalane est venue s’immiscer dans ce dossier.

Mundo Deportivo affirme en effet que le FC Barcelone pourrait réaliser une offensive pour Bellerin s’il arrive enfin à revendre le flop Nelson Semedo. Et d’après le quotidien catalan, Bellerin, qui a été formé chez les Culés, serait au courant de la manoeuvre. A tel point que MD annonce que le joueur privilégiera un retour en Catalogne plutôt qu’un départ au PSG si le Barça s’active vraiment pour lui. Paris est prévenu : s’il veut signer Bellerin, il va devoir faire vite.