PSG : Arsenal ouvre la porte à un départ d'Hector Bellerin

Ce n'est un secret pour personne, le PSG se cherche un latéral droit. Leonardo l'a publiquement avoué dans un entretien accordé au Canal Football Club dimanche soir : « on a besoin d'un latéral droit c'est évident avec le départ de Meunier ». Plusieurs noms sont sortis jusqu'ici, mais celui d'Hector Bellerin est revenu avec un peu plus d'insistance ces derniers temps...

Et voilà que selon The Independent, le Paris Saint-Germain serait repassé à l'attaque pour le latéral catalan. Le champion de France serait ainsi en pole position dans la course pour le joueur de 25 ans, également convoité par d'autres écuries comme Séville. L'écurie francilienne est en tout cas celle qui a montré le plus d'intérêt jusqu'ici, ayant même déjà discuté avec l'entourage du joueur formé à La Masia.

Les trois parties vont dans le même sens

Le joueur souhaite quitter l'Emirates Stadium et donner un nouvel élan à sa carrière, et les dirigeants du club londonien sont prêts à le laisser partir contre une offre de 35 millions de livres, soit un peu plus de 38 millions d'euros. Un montant élevé que Leonardo et compagnie tenteront probablement de négocier un peu à la baise. Dans le même temps, les discussions entre le clan du joueur et les Parisiens sont en cours, et tout porte à croire qu'un accord sera trouvé rapidement.

Une vente qui devrait permettre aux Gunners, pas épargnés par la crise du coronavirus, de renforcer d'autres positions, dans l'entrejeu notamment. Un secteur considéré comme prioritaire pour Mikel Arteta, malgré la présence de joueurs comme Dani Ceballos ou Granit Xhaka. Tout porte donc à croire que Thomas Tuchel aura bientôt son nouveau latéral droit à disposition.