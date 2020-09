Le PSG fait une offre pour Hector Bellerin !

Voici une petite semaine, nous apprenions que le Paris Saint-Germain suivait attentivement la situation d'Hector Bellerin, le latéral droit de l'équipe d'Arsenal. Érigé en priorité depuis le départ de Thomas Meunier au Borussia Dortmund, Thilo Kehrer ne faisant visiblement pas l'affaire pour être titulaire, le poste de latéral droit pourrait donc être pourvu avec l'arrivée de l'Espagnol.

Selon les informations du Guardian, le Paris SG, récent finaliste malheureux de la Ligue des Champions face au Bayern Muincih (0-1), a même déjà fait une offre à leurs homologues londoniens. Celle-ci s'élèverait à 25 millions de livres plus 5 de bonus pour un total de 33, 6 millions d'euros. Toujours d'après le média britannique, les Parisiens sont en contacts quotidiens avec les Gunners depuis une semaine.

Le cas Messi à gérer

La Juventus Turin et le Bayern Munich avaient aussi montré leur intérêt concernant Bellerin (25 ans), dont le contrat s'achève en 2023. Outre-Manche, il est attendu que les pensionnaires de l'Emirates cèdent quelques éléments après avoir enrôlé Willian et Gabriel notamment. Cela pourrait donc être le cas du latéral droit, qui a pris part en tant que titulaire au premier match officiel d'Arsenal contre Liverpool lors du Community Shield.

Reste toutefois le cas Messi à gérer. Comme nous vous le révélions plus tôt dans l'après-midi, les Parisiens ont mis en stand-by la majorité de leurs dossiers pour cet été afin de voir s'ils peuvent se placer dans la course à la signature de l'Argentin. Il faudra bien combler certains trous de l'effectif et l'un de ces derniers pourrait donc l'être assez rapidement avec l'arrivée d'Hector Bellerin.