Rennes : Jérémy Doku répond aux critiques

La suite après cette publicité

L'été dernier, le Stade Rennais a réalisé un mercato clinquant pour sa première participation à la Ligue des Champions. Dépensant plus de 70M€ d'euros sur le mercato avec les arrivées de Daniele Rugani (prêté par la Juventus et parti depuis à Cagliari), Dalbert (prêté par l'Inter), Nayef Aguerd (Dijon FCO), Alfred Gomis (Dijon), Martin Terrier (Olympique Lyonnais), Serhou Guirassy (Amiens) et Jérémy Doku (Anderlecht), le club breton voulait se montrer ambitieux. Pourtant quelques mois plus tard, le constat est compliqué. Mis à part Nayef Aguerd solide défensivement et dans une moindre mesure Alfred Gomis voire Martin Terrier, les investissements consentis n'ont pas atteint l'effet escompté. Symbole de ce mercato qui n'a pas vraiment porté ses fruits, Jérémy Doku vit une saison particulière.

Le jeune ailier international belge de 18 ans a montré de belles choses dans sa faculté à éliminer les adversaires. Remuant dans les couloirs et notamment le droit, il a souvent été un détonateur du club breton cette saison. Pourtant, il a passé ses 30 premiers matches avec le Stade Rennais sans être capable de marquer (3 passes décisives). Une inefficacité qui a commencé à faire tache, surtout pour un élément recruté contre 26 millions d'euros. Pourtant, ce dimanche face au FC Metz, le natif de Borgerhout a enfin fait mouche. Bien trouvé dans la surface par Martin Terrier, il a ajusté Marc-Aurèle Caillard d'une frappe croisée vers la gauche du but. Une délivrance pour lui après 2272 minutes sans marquer avec le Stade Rennais.

Un impact sur le jeu trop négligé

À l'origine de la victoire 3-1 des siens contre le FC Metz, Jérémy Doku a aussi été expulsé à la 51e minute. Interrogé par Ouest France, il est revenu sur cette rencontre assez riche en émotions pour lui : «oui, j’étais content d’avoir pu marquer et aider l’équipe. Ça fait plaisir forcément. Je suis content surtout parce qu’on a bien joué. Mais après je prends rouge, j’ai eu peur parce que je ne voulais pas que l’équipe perde à cause de moi.» Pas forcément obsédé par le but, mais rassuré d'avoir su se montrer efficace, Jérémy Doku en a profité pour revenir sur les critiques auxquels il fait face depuis son arrivée au Stade Rennais.

S'il comprend les remarques sur son efficacité, il regrette néanmoins que son impact sur le jeu rennais soit minimisé : «si tu regardes le prix et les stats, là je peux comprendre, tu peux te dire que ce n’est pas normal. Mais si tu regardes le jeu, ce que je peux apporter, là je trouve que ce n’est pas normal de critiquer. S’il n’y avait que les stats qui comptaient vraiment, ça voudrait dire que je ne suis pas bon. Mais pourquoi je joue tous les matches alors ? Ça démontre que les stats, ce n’est pas forcément le plus important. Et c’est pour ça que je suis venu ici, pour travailler là-dessus. Comme Julien Stéphan l’a dit, si j’étais déjà parfait, je ne serais pas ici.» Conscient qu'il a encore du chemin à faire pour polir son talent, Jérémy Doku va devoir redoubler d'efforts. Avec un compteur but enfin ouvert, il sera déjà bien plus facile d'avancer.