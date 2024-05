Le coup de pression de Bernardo Silva pour son mercato

L’été dernier, Bernardo Silva a été tout proche de quitter Manchester City. Visiblement lassé par la vie en Angleterre, le Portugais voulait surtout relever un nouveau challenge. Courtisé par le Paris Saint-Germain, l’ancien joueur de l’AS Monaco donnait toutefois sa préférence au FC Barcelone. Sauf que les pensionnaires du Camp Nou, plombés par des problèmes financiers, n’avaient pas pu boucler ce dossier. Résultat : le natif d’Alvalade avait prolongé son contrat avec les Skyblues jusqu’en juin 2026. Mais il avait surtout obtenu la promesse d’avoir un bon de sortie pour l’été 2024.

Les Citizens lui ont accordé et ont fixé un prix de départ à 58 millions d’euros. Au courant de ce deal, le FC Barcelone veut toujours le recruter cet été. Xavi, qui a finalement décidé de rester, estime que l’international lusitanien est la pièce manquante du puzzle au sein du Barça. De son côté, Bernardo Silva a tâté le terrain auprès d’Ilkay Gûndogan, son ancien coéquipiers à City qui a rejoint la Catalogne en 2023. Il s’est aussi renseigné auprès de ses compatriotes João Félix et João Cancelo ainsi que d’autres amis.

Bernardo Silva n’attendra pas longtemps

Enfin, il a effectué quelques visites à Barcelone afin de se faire une idée plus précise sur la ville et la vie là-bas. Et visiblement, il est conquis et donne sa préférence au FCB à en croire la presse catalane. Mais ce plan pourrait bien tomber à l’eau si les équipes de Joan Laporta tardent à vendre des joueurs ou à trouver des liquidités pour renflouer leurs caisses. Sport et Esport3 expliquent que Bernardo Silva a posé un ultimatum aux Blaugranas. Ainsi, il souhaite que son cas soit réglé au plus vite. Il a même fixé une date limite.

En effet, il n’attendra pas au-delà de l’Euro 2024, soit au maximum jusqu’au 14 juillet prochain. Il veut absolument que tout soit bouclé afin de partir l’esprit libéré en vacances. Si le Barça n’a pas bougé, il discutera avec un autre capable d’assumer son transfert. De quoi faire les affaires du Bayern Munich et du Paris Saint-Germain, qui sont clairement intéressés par lui. Et contrairement aux Culés, l’argent ne sera pas forcément un problème pour les Bavarois et les Français, qui auront des moyens plus importants après le départ de KM7. Le Barça, qui pourrait sacrifier Frenkie de Jong dont le nom revient au Bayern Munich, va devoir s’activer. Le PSG a une carte à jouer !