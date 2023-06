Le Real Madrid ferme ses portes

La suite après cette publicité

Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Le départ de Karim Benzema, inattendu, laisse un immense vide au Real Madrid. Un vide que le vieillissant Joselu (33 ans) tentera de combler comme il le peut. Présenté hier par le club merengue, l’attaquant, passé par Alavés, l’Espanyol Barcelone, Stoke City, Hoffenheim ou encore Newcastle, ne s’apparente pas à une recrue star capable de mener l’attaque madrilène, sans lui faire offense.

D’ailleurs, ce n’est pas le numéro 9 de Karim Benzema qui lui a été attribué, mais le numéro 14. Une coquetterie qui a du sens, comme l’exposait le journal As hier. Le Real Madrid voulait garder ce numéro prestigieux pour une recrue… prestigieuse. Mais laquelle ? Mbappé ? Kane ? Ce même journal As assure aujourd’hui dans ses pages intérieures que le mercato du Real Madrid est définitivement terminé.

Avec l’arrière gauche Fran Garcia, le retour de prêt Brahim Diaz, le renfort offensif Joselu et la recrue star Jude Bellingham, le Real Madrid a bouclé son recrutement. «L’effort a été fait avec Bellingham et cette campagne ne se répétera avec personne d’autre à moins que les résultats de la pré-saison ne soient désastreux et montrent l’urgente nécessité d’acheter un buteur. Pour cette possibilité lointaine, le numéro 9 a été laissé libre», peut-on lire.

Pour des raisons économiques, le Real Madrid ne souhaite pas investir de nouveau massivement sur le marché, comme il l’a fait sur Bellingham (103 M€ + environ 30 M€ de bonus éventuels). Quant à Mbappé, il souhaite le recruter libre, et avec une déclaration publique du Français concernant son envie de rallier la Casa Blanca. Reste à savoir si cette position de fermeté tiendra jusqu’au 1er septembre prochain…