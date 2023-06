Le Real Madrid a réservé son numéro 9 !

La suite après cette publicité

La tendance était à une fin de mercato pour le Real Madrid. Depuis plusieurs jours déjà, tous les médias espagnols étaient unanimes sur un point : Joselu est la dernière recrue estivale du club de la capitale. La direction du club de la capitale espagnole n’a donc aucune intention de recruter une star aux avant-postes, et Florentino Pérez vise l’été 2024, où il espère attirer Kylian Mbappé.

Une situation qui fait logiquement parler à Madrid ces derniers jours, où on estime que c’est suicidaire de faire la saison avec Joselu comme seul véritable buteur. Mais les récents évènements ont en quelque sorte rassuré les supporters madrilènes, leur laissant penser que tout cela n’est peut-être qu’un gros coup de bluff. Et pour cause, ce mardi, Joselu a été présenté en tant que nouveau joueur du Real Madrid. Et l’attaquant galicien a récupéré le numéro 14, et non le numéro 9 de Benzema.

Le 9 trouvera preneur

Et comme l’indique AS, si l’ancien de l’Espanyol a récupéré ce numéro, c’est parce que le 9 est réservé. Un autre attaquant devrait donc bien débarquer du côté du Bernabéu cet été, contrairement à ce qui avait pu être dit ces derniers jours. Le média évoque, une fois encore, les noms de Harry Kane et de Kylian Mbappé, tout en expliquant que ça va être compliqué dans les deux cas, pour des raisons différentes.

Le Real Madrid est bel et bien intéressé par les deux hommes, et va évaluer les possibilités de conclure une des deux opérations ces prochains jours. Mais la tendance est désormais à l’arrivée d’un autre attaquant, et Joselu ne devrait donc pas être le titulaire la saison prochaine. Il existe aussi la possibilité de voir un plan C voire D être activé. Ces dernières semaines, il avait notamment été question de joueurs comme Dusan Vlahovic ou Roberto Firmino, qui pourraient bien atterir à Barajas et donc occuper ce numéro 9 laissé libre par Benzema.