Inter : la relation entre la direction et Antonio Conte plus tendue que jamais

« On a reçu des tonnes de merde sur nous, le club n'a rien fait. Le club est faible, les joueurs et moi ne sommes pas protégés, a affirmé Conte. Le zéro absolu. Du point de vue personnel, dès que cela a été possible, on m'a critiqué. Mon travail n'a pas été reconnu, ceux des joueurs non plus. Si vous voulez réduire l'écart avec la Juventus, vous devez être fort sur le terrain mais surtout en dehors ». Après la victoire de l'Inter 2-0 face à l'Atalanta samedi soir, Antonio Conte a littéralement explosé devant les caméras présentes sur place. Un coup de gueule qui fait beaucoup parler en Italie, et qui confirme que la relation entre le tacticien transalpin et sa direction sont plus tendues que jamais.

Et selon Sky Sport Italia, la fracture est difficilement rattrapable après cette sortie médiatique remarquée. Dans les bureaux, on pense avoir fait les efforts suffisants pour faire plaisir à l'ancien sélectionneur. Tout porte à croire que les deux parties se sépareront, une fois la Ligue Europa terminée en août...