Le cas Matthijs de Ligt crispe le Bayern Munich et les Pays-Bas

La saison ne fait que débuter mais déjà Matthijs de Ligt (24 ans) est dans le dur. L’arrivée de Kim Min-jae en provenance de Naples contre 50 M€ cet été avait déjà fait sentir le souffle du vent mauvais. Ça s’est rapidement confirmé. Il n’aura fallu que 45 minutes à Tuchel pour reléguer le Néerlandais sur le banc de touche, coupable d’une première période terrible face au RB Leipzig en Supercoupe d’Allemagne (défaite 3-0), match inaugural de l’exercice en Allemagne.

Pour sa défense, ils étaient 4 à être remplacés à la pause mais à la différence des autres, il n’a plus débuté depuis. Dans l’esprit de l’entraineur allemand, il est devenu le 3e défenseur central de la hiérarchie, derrière Upamecano et Kim. De Ligt est tout de même entré à chaque match de Bundesliga mais de moins en moins longtemps (22 minutes, puis 9 et même une seule minute le week-end dernier, et au poste de milieu défensif).

De Ligt

À en croire Tuchel, il se rapproche pourtant de son meilleur niveau physique, lui qui avait été un peu diminué lors de la trêve internationale de juin. «Ils pourraient débuter (De Ligt et Müller), leur forme physique s’améliore. Il y aura des choix difficiles. Quand on signe au Bayern, il faut toujours être prêt. Personne ne mérite d’être sur le banc ici mais il faut parfois mettre son ego de côté», prévenait le technicien avant la dernière journée.

Un avertissement entendu puisque De Ligt n’a pas démarré la rencontre. Cette relégation serait pourtant amenée à durer à en croire Voetbal International. Le Hollandais était désiré par Nagelsmann, qui en a fait son leader en charnière. C’est tout l’inverse pour Tuchel. Ce dernier a demandé un nouveau défenseur de premier plan cet été, et l’a obtenu. Il considère l’ancien Turinois trop déficient dans la construction du jeu et dans le contre-pressing auquel il tient tant.

Plus indiscutable avec les Pays-Bas

Cette version est confirmée par Sport Bild ce vendredi, au lendemain de la victoire des Pays-Bas sur la Grèce 3-0 lors de qualifications à l’Euro 2024. Un match durant lequel De Ligt aura disputé… les 9 dernières minutes en remplaçant Denzel Dumfries. Un choix qui avait de quoi étonner puisque Ronald Koeman expliquait en début de semaine qu’il en avait fait l’un de ses leaders. «De Jong et De Ligt sont les capitaines de la sélection après Van Dijk.»

Ce déclassement interroge d’autant que le sélectionneur est revenu à une défense à trois, comme à la Coupe du monde, avec Aké, Van Dijk et Geertruida, en plus des présences de Dumfries et Blind sur les côtés. La belle prestation des pistons et la faiblesse offensive des Grecs valident les choix du sélectionneur, lequel devrait utiliser le même dispositif en Irlande dimanche (20h45). Pire encore pour De Ligt, Koeman a choisi Stefan de Vrij à la pause pour remplacer Aké, reléguant le Bavarois en 5e position dans la hiérarchie. Pour un vice-capitaine, on a vu plus cohérent.