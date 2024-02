PSG : bonne nouvelle pour Gabriel Moscardo

Cet hiver, Gabriel Moscardo (18 ans) a rejoint la France afin de s’engager avec le Paris Saint-Germain. Mais le milieu brésilien n’a pas réussi sa visite médicale, lui qui a annoncé être blessé. Un coup dur pour le joueur, qui a été opéré du pied gauche. En parallèle, il a dû gérer les discussions longues et âpres entre les Corinthians et les Parisiens. Mais finalement, tout est rentré dans l’ordre à la fin du mois de janvier. Le PSG a annoncé son arrivée et dans la foulée son prêt pour 6 mois au sein de l’écurie auriverde. Mais Moscardo n’a pas encore pu jouer avec ses nouveaux coéquipiers.

En effet, il se remet de son opération, lui dont la période d’indisponibilité était fixée à 3 mois. Ce mercredi, Bruno Andrade a donné des nouvelles du joueur. Le journaliste brésilien, qui travaille pour UOL, a écrit à son sujet : «la récupération de Gabriel Moscardo reste dans le calendrier initial des Corinthians. Il marche désormais pratiquement sans restriction avec le pied opéré. Si tout se passe comme prévu, il commencera à s’entraîner avec le groupe (avec toujours un travail particulier) dès la première semaine de mars.» Une super nouvelle pour Moscardo et le PSG.