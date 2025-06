FC Barcelone : une réunion prévue avec Marc-André ter Stegen

La situation est explosive entre le FC Barcelone et Marc-André ter Stegen. Le gardien de but a fait part de son mécontentement à son retour en Catalogne, après la semaine de Ligue des Nations avec l’Allemagne. AS explique que le gardien du Barça souhaite une réunion avec Joan Laporta et Hansi Flick pour exprimer son désaccord face à ce qu’il perçoit comme une campagne visant à l’écarter.

Alors que le club catalan s’apprête à finaliser l’arrivée de Joan García en payant sa clause de 25 millions d’euros, Ter Stegen refuse de faciliter la transition. Fort de ses performances récentes avec la sélection allemande et encore sous contrat pour deux ans, il campe sur ses positions. Les Blaugranas, de leur côté, considèrent ce recrutement comme stratégique, et souhaitent miser sur l’avenir avec un gardien plus jeune et physiquement plus fiable. C’est un gros bras de fer s’annonce entre les deux parties.