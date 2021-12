Bordeaux : le match face à Lille aura bien lieu

La multiplication des cas de Covid-19 au sein de l’effectif de Bordeaux menaçait la rencontre face à Lille ce mercredi soir (21 heures). Mais les Girondins ont annoncé ce matin qu’aucun nouveau cas n’avait été révélé et que ce match pourra donc bel et bien avoir lieu.

«Les tests effectués ce matin par le groupe professionnel et le staff n’ont révélé aucun nouveau cas positif. Nous vous donnons rendez-vous ce soir pour fêter ensemble le Match de Noël et soutenir nos Girondins face à Lille (coup d’envoi 21h00) ! À ce soir et allez Bordeaux !»