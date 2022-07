FC Barcelone : Laporta en remet une couche sur Lionel Messi

La suite après cette publicité

À l'occasion d'une conférence de presse organisée sur la célèbre « Fifth Avenue » de Manhattan, Joan Laporta s'est exprimé sur de nombreux sujets de l'actualité du FC Barcelone. Parmi eux, la possibilité de revoir un jour Lionel Messi porter les couleurs du club catalan.

« Il est clair que l'étape de Leo au Barça ne s'est pas terminée comme nous l'aurions tous souhaité. Je me sens co-responsable de cette fin. Je crois qu'il s'agit d'une fin provisoire et que nous ferons de cette aspiration une réalité. Nous avons une dette morale claire envers lui et j'aimerais que la fin de sa carrière soit avec le maillot du Barça et qu'il soit applaudi dans tous les domaines » a-t-il ainsi déclaré.