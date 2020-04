AS Monaco : Cesc Fabregas revient sur sa relation avec Robert Moreno

Interrogé par la Cadena Cope, le milieu de terrain espagnol Cesc Fabregas est notamment revenu sur la brouille entre Luis Enrique le sélectionneur de la Roja et son coach à l'AS Monaco - qui avait été intérimaire à la tête de la sélection - Robert Moreno. Il a préféré botter en touche considérant que cela relève de la sphère privée : «ce sont des choses qui ont été rendues publiques, ce qui s'est passé, mais c'est une affaire très personnelle et délicate.»

Néanmoins, Cesc Fabregas n'a pas eu d'a priori sur son coach et s'est vite bien entendu avec lui : «j'ai connu Robert, sans le juger de ce qu'il s'est passé ou de ce qui se serait passé. Cela dit. J'ai une très bonne relation et je vais essayer de l'aider autant que possible pendant que nous sommes ensemble.»