Serie B : le Monza de Berlusconi attend son grand soir

L'irrésistible ascension de Monza ne faiblit pas. Propulsé comme une formule 1 vers la Serie A, le club détenu depuis 4 ans maintenant par Silvio Berlusconi et Andrea Galliani peut valider son accession dans l'élite du football italien dès ce soir lors de son déplacement à Pérouse. Une victoire lors de cette 38e et dernière journée lui assurerait une promotion immédiate, probablement en compagnie de Lecce même si Cremonese peut encore jouer les trouble-fêtes. 2000 tifosi vont même faire le déplacement en Ombrie.

Tout le club attend cet exploit. Jamais dans son histoire, il n'a accédé à la Serie A. Il y a encore 4 ans, il végétait en 3e division. L'an passé déjà, la promotion avait été manquée d'un rien. 3e à l'issue de la saison régulière, les hommes de l'ancien Milanais Cristian Brocchi avaient échoué en play-offs, éliminés dès le premier tour par Citadella. Battus 3-0 à l'aller, ils n'avaient pas réussi à faire tout leur retard au retour malgré une victoire 2-0. Tant pis, la fête ne serait que partie remise tant les Biancorossi sont programmés pour la Serie A.

La Serie A est toute proche

Méfiance tout de même car la désillusion rôde encore. Tout a même failli s'arrêter le 25 avril dernier après une claque reçue à Frosinone 4-1. Expulsé des deux premières places directement qualificatives, Monza s'est rattrapé le week-end dernier contre un rival, Benevento (3-0), profitant également des mauvais résultats de ses adversaires directs comme Cremonese, Pise et Brescia. «J'ai bien cru que ce match était hanté car nous aurions pu marquer 5 ou 6 buts en première période. Nous avons été extraordinaires», rembobinait Galliani après le succès tardif du week-end dernier.

«Nous n'avons jamais baissé les bras, poursuit-il. A la mi-temps (il y avait 0-0, ndlr), j'ai dit aux joueurs de continuer comme ça. Nous sommes maîtres de notre destin maintenant. J'aurais payé pour être dans cette situation. L'équipe a bien réagi après la défaite contre Frosinone. La tête fait la différence dans ces moments-là. On reprendra demain en s'occupant de tous les détails, il faudra être encore plus dur», prévenait l'ancien dirigeant du grand Milan, qui voit plus loin que cette montée.

Un mercato ambitieux est déjà dans les cartons

Le mercato est déjà sur toutes les lèvres en Lombardie car pour se maintenir, il faudra renforcer l'équipe. Galliani et Berlusconi ont même commencé à faire jouer leurs réseaux. D'après la presse italienne, l'expérimenté Stefano Okaka (32 ans) est pressenti en attaque, lui qui évolue à Istanbul Basaksehir. Un transfert à 3 M€ est évoqué. Tuttosport a même révélé un possible transfert de Stefano Sensi, le milieu de terrain international (9 sélections), actuellement prêté par l'Inter à la Sampdoria.

Des noms ronflants pour une équipe promue. Il reste désormais à conclure et pourquoi pas même à viser la victoire de Serie B puisque Monza n'a qu'un petit point de retard sur Lecce. Le club des Pouilles affronte la lanterne rouge Pordenone mais a vécu une drôle de mésaventure le week-end dernier. Alors qu'il tenait le titre et la promotion bien en main, il s'est incliné 2-1 à Vicenza après avoir encaissé des buts à la 90e+4 et 90e+13 ! Le champ est encore libre pour Monza. «Le football a toujours été ma passion. Avec 29 trophées, je suis honoré d'être le président le plus titré de l'histoire», écrivait Berlusconi sur les réseaux sociaux en février dernier. Il y en aura peut-être un de plus ce soir.