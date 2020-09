Les nouveaux maillots de l'équipe de France pour l'Euro entrent en scène !

Tout vient à point à qui sait attendre. Alors qu'ils devaient être présentés et portés par les joueurs de Didier Deschamps lors des matches amicaux contre l'Ukraine et la Finlande, prévus les 27 et 31 mars dernier, les nouveaux maillots font donc leur entrée en scène six mois plus tard à cause de la pandémie de Coronavirus et du report de l'Euro en 2021.

Finalement, ce lancement retardé du maillot de l'équipe de France est peut-être un mal pour un bien puisqu'il tombe pile au moment de la rentrée des classes, une période généralement faste pour les ventes d'équipement de foot. Et après des mois de spéculation, les nouvelles tuniques des hommes de Didier Deschamps se dévoilent officiellement et comme nous vous le dévoilions début mars, le nouveau maillot domicile n'est pas vraiment une réplique des maillots de 1984 et 1998 malgré certaines rumeurs sur le sujet.

Le retour des rayures façon marinière

A l'instar du maillot domicile des Bleus lors de l'Euro 2012 en Ukraine et en Pologne, ce nouveau maillot domicile présente des rayures horizontales comme une marinière, mais avec un effet ton sur ton puisque du bleu classique va se mélanger avec un fond bleu marine. L'élément qui fait référence aux anciens maillots de l'équipe de France de 1984 et 1998, conçues à l'époque par adidas, c'est l'ajout d'une bande rouge sur la poitrine. Il était inconcevable que Nike reproduise le design imaginé par un concurrent pour des questions de droit et d'éthique même si cette bande rouge fait figure de clin d’œil au passé glorieux des Tricolores.

« Je pense qu'il y a deux ans, nous avons uni le pays, tout comme en 1998. Maintenant, nous allons porter une bande rouge sur notre maillot, comme ils l'ont fait. C'était une grande équipe, qui a créé un héritage. Il est temps pour nous de continuer à nous efforcer d’être les meilleurs et de créer le nôtre », indique Kylian Mbappé.

On retrouve tout de même du blanc sur la tenue, sur les logos Nike et l'emblème de la FFF ainsi que les deux étoiles représentant les deux titres de champion du monde de la France. Le maillot reste globalement simple avec un col rond bleu marine et une coupe cintrée pour la version Match que porteront les coéquipiers de Kylian Mbappé, une nouvelle fois l'égérie de la campagne de communication de Nike.

Un maillot extérieur sans fioriture

Le nouveau maillot extérieur est quant à lui encore plus sobre avec un blanc uni et l'absence d'un imprimé visible. Ce qui le distingue, c'est la présence de bandes bleues rouges le long des côtes pour faire apparaître le drapeau de la France.

Le logo Nike, l'emblème de la FFF et les numéros seront bleu marine sur ce nouveau maillot extérieur de l'équipe de France qui se veut donc épuré.

La grande première du maillot extérieur contre la Suède en Ligue des nations

Le nouveau maillot extérieur de l'équipe de France sera porté par les joueurs de Didier Deschamps dès ce samedi 5 septembre et leur match contre la Suède, à Solna, comptant pour la Ligue des Nations. Il faudra attendre le 8 septembre pour voir les Bleus étrenner leur nouvelle tunique domicile au Stade de France contre la Croatie.

