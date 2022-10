OL : le constat lucide d'Anthony Lopes

L'Olympique Lyonnais avance. Après une belle victoire à Montpellier, les Gones ont enchaîné ce dimanche face aux Dogues grâce à un but d'Alexandre Lacazette (1-0). Mais ils ont aussi pu compter sur un Anthony Lopes décisif. Après la rencontre, le portier portugais a évoqué cette victoire acquise dans la douleur.

«Oui, on a gagné en souffrant, c'est très bénéfique mais ça fait deux matches consécutifs. Mais voilà ça montre que l'équipe reprend petit à petit confiance et ça montre surtout un gros caractère de notre part parce qu'on a vécu une première période très compliquée car on n'a pas vu le jour clairement et je pense que les mots et le changement de système à la pause ont fait qu'on a pu tenir un peu plus le ballon, mettre un peu plus l'équipe adverse en danger et marquer ce but qui fait énormément de bien».