OL : le groupe pour le déplacement à Monaco

Après sa déroute à Lorient, en match en retard de la deuxième journée de L1 (3-1), l'Olympique Lyonnais veut prouver qu'il ne s'agissait que d'une simple erreur et compte se relancer sur la pelouse de l'AS Monaco, dimanche soir (20h45). Pour y parvenir, Peter Bosz a retenu un groupe compétitif, avec notamment le retour d'Houssem Aouar.

La suite après cette publicité

Concernant les absents, l'OL précise que Jérôme Boateng et Julian Pollersbeck sont encore aux soins. Sinaly Diomande et Saël Kumbedi ont joué avec la N2, ce samedi contre Aubagne (1-0), et sont également indisponibles.

Le groupe de l'OL

Gardiens : Lopes, Riou, Bonnevie

Lopes, Riou, Bonnevie Défenseurs : Da Silva, Gusto, Henrique, Lukeba, Tagliafico, Mendes

Da Silva, Gusto, Henrique, Lukeba, Tagliafico, Mendes Milieux : Aouar, Caqueret, Faivre, Reine-Adélaïde, Lepenant, Tolisso

Aouar, Caqueret, Faivre, Reine-Adélaïde, Lepenant, Tolisso Attaquants : Dembélé, Lacazette, Cherki, Tetê, Toko Ekambi, Barcola

Créez votre compte Parions Sport en ligne dès aujourd'hui pour profiter de l’offre exclusive Foot Mercato : 1er pari doublé, jusqu’à 100€ en freebets et 10€ offerts sans dépôt avec le code FML1. Misez 100€ sur un premier but d’ Alexandre Lacazette pour tenter de remporter 660 € (cote à 6,60). (cotes soumises à variation)