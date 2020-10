Liga : Séville tombe contre Eibar, Osasuna s'offre Bilbao

La septième journée de Liga se poursuivait ce soir et le Séville FC pouvait recoller au peloton de tête en cas de succès contre Eibar. Les Andalous ont comme souvent monopolisé le ballon, mais ils se sont heurtés à une belle formation basque très solidaire. Le seul but est venu juste avant la pause de Kike bien trouvé par Pape Cheikh Diop dans la surface de Tomas Vaclik. Son tir sous la barre transversale ne laissait aucune chance au gardien (41e). Eibar s'impose 1-0 et remonte dans la première partie de tableau. Séville glisse à la treizième place.

La suite après cette publicité

Dans le même temps, Osasuna et l'Athletic Bilbao croisaient le fer. Une rencontre qui s'est décidée en fin de rencontre. Sur penalty, Ruben Garcia a donné un succès 1-0 à Osasuna (81e) qui fait la bonne opération. Ainsi, le club de Pampelune grimpe à la quatrième place du championnat. Bilbao est quinzième et déçoit en ce début de saison.

Le classement de la Liga