EdF : Didier Deschamps ne ferme pas la porte à Dimitri Payet

«Il y a un sélectionneur qui fait des choix, et on voit qu’on a de très, très bons joueurs dans ce secteur, donc les places valent très cher», répondait Dimitri Payet en novembre quand il était interrogé sur son absence en Equipe de France depuis avant la Coupe du Monde 2018. Plutôt en forme avec l'OM cette saison, le Réunionnais aurait pu prétendre à une place dans la liste de Didier Deschamps.

La suite après cette publicité

Dans son long entretien pour La Provence, DD est revenu sur la situation de son ancien joueur, et il ne ferme pas la porte à un retour : «à un moment, il a eu un rôle important, décisif même. Depuis il y a eu d’autres joueurs. Au même titre que Steve (Mandanda), il reste toujours sélectionnable. Quand je dis ça, on dirait que je ne dis rien et jamais je ne reprends ce genre de joueurs. Mais ça veut dire quelque chose tout de même. Ça dépendra de la situation.»