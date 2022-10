LdC : Pablo Longoria dévoile l'objectif de l'OM

Double vainqueur du Sporting Portugal, l’Olympique de Marseille a profité de ses deux succès pour grimper à la deuxième place du classement de sa poule de Ligue des Champions, derrière Tottenham. Interrogé par RMC Sport, Pablo Longoria a affiché les objectifs des Phocéens dans la compétition.

La suite après cette publicité

« Toujours arriver le plus loin possible. On a une équipe et un modèle de jeu compétitifs. Notre ambition, c’est notre identité de jeu. Un jeu physique qui te permet de réduire la distance avec les équipes techniques », a-t-il indiqué.