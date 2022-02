MU : Andreas Pereira va rester définitivement à Flamengo

Arrivé en 2011 à Manchester United en provenance du PSV Eindhoven, Andreas Pereira avait passé ses trois premières années en Angleterre avec la réserve du club mancunien. Depuis ses débuts en 2014, le Brésilien, né en Belgique, n'a disputé que 75 matchs avec les Red Devils, pour quatre buts et cinq passes décisives. Le milieu offensif a également été prêté à plusieurs reprises, à Grenade puis à Valence ainsi qu'à la Lazio Rome et à Flamengo depuis l'été dernier.

La suite après cette publicité

Ce prêt dans le club brésilien est une réussite pour le joueur de 26 ans qui a déjà disputé 25 matchs et inscrit 5 buts. Flamengo souhaitant acquérir le joueur, sans avoir à payer la somme de 20,4 M€ convenue au départ, est entré en négociation avec Manchester dans le but de réduire le montant du transfert. Selon The Daily Mail, un accord aurait été trouvé entre les deux parties autour d'une somme de 10,5M€ et un pourcentage sur une future revente s'élevant à 25%. Le joueur devrait lui signer un contrat jusqu'en 2026.