Médias : Pierre Ménès sort du silence après le report de son procès

Accusé de trois agressions sexuelles présumées, l'ancien journaliste de Canal + Pierre Ménès devait voir son procès débuter ce mercredi. Finalement, celui-ci a été reporté au 8 mars 2023, dans presque un an. Et ce report ne plaît pas du tout au principal concerné, qui l'a fait savoir au cours d'un long entretien accordé au Parisien : «forcément mal. Cela fait six mois que la suspicion est sur moi. Et six mois que je me tais. Et là, j’en reprends pour un an. Pendant ce temps, la calomnie et le mensonge peuvent continuer à se répandre, sur les réseaux sociaux et ailleurs. Professionnellement, cela me nuit, parce que mon image est entachée. Ce qui est dommage, c’est que la cour n’en ait pas tenu compte. Une amie qui devait témoigner en ma faveur est venue de Genève pour rien aujourd’hui. Mon avocate avait un abcès à l’œil, elle est venue quand même… C’est terrible de jouer avec la vie des gens comme cela.»

Pierre Ménès a aussi accepté de revenir sur la fameuse affaire au Parc des Princes. «Franchement, avec tout ce qui m’est tombé dessus, avec l’affaire Canal +, pour aller tripoter le sein d’une nana à la deuxième mi-temps d’un match — il y avait un peu de monde à ce moment-là qui revenait en tribune — faut quand même être le roi des irresponsables ou le roi des obsédés. Mais je comprends l’opinion publique, avec l’accumulation de choses… Ça fait de moi un coupable idéal. (...) Si j’avais vraiment touché le sein de cette hôtesse au Parc des Princes, oui je comprendrais qu’elle soit perturbée. Mais je ne l’ai pas fait», a rajouté l'homme de 58 ans.