Lorient : personne ne veut de Benjamin Mendy

Qu’elle est loin cette période où les plus grands clubs s’arrachaient à prix d’or Benjamin Mendy, tout juste sorti d’un exercice 2016/2017 XXL avec Monaco. À l’époque, Manchester City avait fait grimper les enchères à plus de 57 millions d’euros, suffisant pour placer l’international français en tête du classement des défenseurs les plus chers de l’Histoire du football. Mais depuis, de l’eau a coulé sous les ponts. D’une part, cette somme n’aurait plus rien de «recordesque» sur le marché libre et dérégulé d’aujourd’hui, où il est désormais devenu monnaie courante de voir des ados de 16 ans, et 10 matches dans les jambes, être vendus pour plus de 50 millions. De l’autre, Benjamin Mendy, 30 ans depuis juillet, semble plus proche de la fin que du début de sa carrière. Pour des raisons évidentes, et d’autres moins.

Inéluctablement, il y a eu l’interruption de sa carrière entre août 2021 et juillet 2023, liée aux accusations de viols et d’agressions sexuelles dont il avait fait l’objet par sept femmes, avant d’être acquitté l’été dernier. Mais il y a aussi eu les blessures et cette hygiène de vie contestée, souvent source d’interrogations depuis son départ pour l’Angleterre il y a sept ans. Pour autant, cela n’avait pas refroidi Lorient dans son désir de prendre le pari de relancer le champion du monde 2018 l’été dernier. Il y a eu quelques jolies parenthèses lors de ce mariage (ses 2 buts et sa passe décisive en 15 matches de L1), mais trop partielles pour supplanter le reste. Et finalement, le nom de Mendy n’a jamais coïncidé avec les honneurs locaux.

Benjamin Mendy n’a toujours pas trouvé de club

Dès le mois de septembre, des banderoles hostiles au joueur avaient été placardées dans les environs du Moustoir. Un an plus tard, les individus à l’origine de ce mouvement de contestation attendent toujours d’obtenir gain de cause avec le départ du Français. S’il reste sous contrat jusqu’en 2025 avec les Merlus, Benjamin Mendy n’a pas participé à la reprise de son club cet été. Comme son ancien compère de l’AS Monaco, Tiémoué Bakayoko, arrivé en Bretagne en même temps que lui et attendu pour quitter le club en même temps que lui également (Bakayoko a signé au PAOK cet été), Mendy était dans l’attente de retrouver un projet depuis mai. Mais pour lui, les opportunités se réduisent comme une peau de chagrin.

Non-désiré par Olivier Pantaloni, et faute d’intérêts réels d’autres clubs, le latéral gauche est aujourd’hui dans l’impasse. Hier, Laurent Koscielny, fraîchement promu à la direction sportive de Lorient, s’est d’ailleurs exprimé sur le sujet au micro de Ouest-France : « «Pour Ben (Mendy), cela a été un pari et le mariage s’est fait qu’à moitié, a jugé l’ancien international français. Je le vois mal jouer en Ligue 2 et ici. Je pense qu’il a d’autres envies par rapport à ça. Donc, depuis le début, la porte est ouverte pour Ben. Il y a encore quelques marchés d’ouverts, comme la Turquie, la Grèce. Aujourd’hui, il n’a pas trouvé. S’il ne trouve pas ? On essaiera de trouver la meilleure solution.» Reste à savoir laquelle…