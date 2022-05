Ligue 1 : Troyes coule le LOSC

Il y a bien longtemps que le titre de champion est décidé en Ligue 1, mais au delà du sacre parisien, il y a encore de l'enjeu un peu partout, alors qu'il ne restera plus que trois journées de championnat après ce week-end. Parmi les clubs qui jouent gros, on retrouve le LOSC, qui peut encore se qualifier pour une compétition européenne, ou encore l'ESTAC, qui risque encore de terminer barragiste et veut donc s'éloigner de cette dix-huitième place. Les Troyens accueillaient les Nordistes pour ce premier match de la journée de dimanche, avec du beau monde des deux côtés, même si la forme récente des deux équipes reste assez médiocre.

En début de partie, les Lillois étaient un peu plus entreprenants, avec la possession du ballon. Mais les pensionnaires du Stade de l'Aube répondaient présent dans les duels et empêchaient les Dogues de vraiment se montrer tranchants dans les derniers mètres. Autant dire que le rythme était assez bas, et que si vous aviez mangé un peu trop lourd à midi, le risque d'assoupissement était bien là. Zhegrova, à la 24e minute notamment, parvenait tout de même à créer des soupçons de frayeur dans la défense de l'ESTAC, alors que Weah commençait lui aussi à monter en puissance devant.

Trois buts sur penalty

Mais le champion de France 2021 allait être cueilli à froid, après un premier avertissement de Tardieu bien capté par Jardim (33e). Zhegrova fauchait Dingomé dans la surface, et après intervention de la VAR, Willy Delajod ne tremblait pas et indiquait le point de penalty. Tardieu transformait, prenant le portier lillois à contre-pied (1-0, 43e). De quoi faire mal à l'équipe de Gourvennec, qui tentait tout de même de réagir avant la pause, sans succès. Au retour des vestiaires, ça allait se compliquer, puisqu'après cette tête de Fonte qui a frôlé le cadre de Moulin, Renato Sanches était expulsé. Le Portugais s'est ainsi montré particulièrement agressif et virulent dans ses échanges avec l'arbitre, et a écopé d'un rouge, juste après avoir reçu un jaune (50e).

Le scénario catastrophe se précisait, puisqu'Ugbo était déséquilibré par Botman dans la surface. Cette fois, c'est l'attaquant canadien qui se chargeait de transformer le penalty (2-0, 55e). Les Troyens auraient même pu crucifier définitivement leur rival du soir, mais la tête de Ripart heurtait le poteau (65e). Peu après, Yilmaz était expulsé à ton tour et laissait donc les siens à 9, après un énorme tacle par derrière sur Tardieu à vingt minutes de la fin. Jardim sortait lui une sacrée intervention devant Kaboré (74e), alors que la rencontre était déjà bien pliée. Bamba (84e) avait tout de même une sacrée opportunité pour réduire l'écart, mais ce sont bien les locaux qui frappaient encore, également sur penalty, œuvre de Tardieu pour son doublé (3-0, 86e). Sacré camouflet pour Lille qui dit pratiquement adieu à l'Europe. De son côté, l'ESTAC prend de l'air et a cinq points d'avance sur la dix-huitième place occupée par l'ASSE.

