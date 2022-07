Benfica ne veut plus d'Adel Taarabt

«The streets won't forget» (La rue n'oubliera jamais). C'est dans cette catégorie de joueur iconique que figure Adel Taarabt pour les Anglais (aux cotés notamment d'Hatem Ben Arfa, Michu de Swansea ou de encore Moussa Dembélé de Tottenham). Le Marocain, qui a brillé sous les couleurs de QPR avec des dribbles déroutants et des buts dont il a le secret, a connu ensuite un creux dans sa carrière. Mais après plusieurs saisons difficiles à Benfica, l'international avait retrouvé des sensations sur le terrain avec le club portugais. Au point de devenir un élément important de l'effectif et de retrouver la sélection marocaine après quasi 8 ans d'absence en 2019.

Mais voilà, après une dernière saison mitigée avec Benfica, où il a été gêné par des blessures et le Covid, le milieu de 33 ans, qui a tout de même joué 42 matches dans la saison, n'a pas vraiment convaincu sa direction de continuer à miser sur lui pour l'avenir. L'arrivée du nouveau coach Roger Schmidt a même scellé définitivement son sort. Le coach allemand ne compte pas sur lui et l'a invité à rapidement trouver une porte de sortie pour trouver du temps de jeu.

La Coupe du monde comme dernière danse

Adel Taarabt, comme d'autres joueurs qui ont trouvé un club depuis (ou pas), a été écarté de l'équipe professionnelle et s'entraîne désormais avec la réserve du club en attendant de trouver une future équipe. Alors qu'après une période de moins bien, où il n'était plus convoqué par Vahid Halilhodzic avec le Maroc, l'ancien joueur de l'AC Milan a de nouveau été appelé, il faut désormais rapidement rebondir. Car à 33 ans, et à quelques mois d'une Coupe du monde qu'il espère disputer, le choix du prochain club sera très important.

Selon nos indiscrétions, plusieurs clubs des pays du Golfe se sont manifestés mais Adel Taarabt souhaite rester en Europe pour ne pas dire adieu à ses chances de jouer sa première compétition officielle avec sa sélection. Des discussions concrètes existent avec un club turc dont le nom n'a pas encore filtré. Le joueur a également été proposé en Ligue 1, sans succès pour le moment. La volonté du joueur reste de rapidement trouver une solution pour ne pas rater le début de saison et arriver prêt pour le Mondial. Car après une carrière très agitée, son objectif reste maintenant de briller avec le Maroc.