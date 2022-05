Lionel Messi est fou de rage contre le Barça

La suite après cette publicité

Se queda. Comme Kylian Mbappé, Lionel Messi sera bien un joueur du Paris Saint-Germain la saison prochaine. Le lutin né en 1987 compte bien rester dans la capitale française, lui qui a terminé l'exercice 2021-22 avec un bilan de 11 buts et de 14 passes décisives en 34 apparitions toutes compétitions confondues. Mais la Pulga, dont beaucoup attendaient un impact plus important, a bien l'intention de remettre les pendules à l'heure la saison prochaine.

Laporta parle souvent de l'Argentin

«Je voulais remercier mes coéquipiers pour la façon dont ils m’ont traité depuis mon arrivée et ma famille pour m’avoir toujours accompagné et soutenu. Nous avons gardé le goût amer d’avoir perdu en Ligue des champions dans un match à élimination directe alors que nous étions la meilleure équipe. Je suis sûr que de bonnes choses vont arriver en 2022, ce sera une année importante et nous nous battrons», a confié le joueur sur Instagram.

Un footballeur qui doit aussi gérer les rumeurs incessantes sur son retour au Barça. Des rumeurs largement commentées par le club espagnol. Outre le directeur sportif Mateu Alemany, c'est surtout le président Joan Laporta qui ne rate pas une occasion d'évoquer le sujet Messi. Après avoir fermé la porte à un retour de Messi le 2 avril, il a changé de discours quelques jours plus tard lors d'un entretien à la RTVE. «Les portes de Barcelone seront toujours ouvertes pour Messi. S’il veut me parler d’un retour au Barça ? Je serais ravi.»

Le clan Messi en a ras-le-bol

Le 16 mai, peu après que Jorge Messi ait lâché qu'il espérait que son fils reviendrait un jour à Barcelone, le président culé a confié qu'il aimerait voir revenir la star argentine. Joan Laporta en a remis une couche cette semaine lors d'une interview à L'Esportiu. «Si Messi et Neymar veulent revenir, ça sera gratuitement. Nous ne sommes pas en mesure de conclure un accord pour transférer ces joueurs. Mais même si nous en avions la capacité, nous ne ferions pas cela. Ce serait illogique. Dans tous les cas, le coach décide.»

Des déclarations qui ont visiblement agacé le clan Messi. D'après les informations révélées dans l'émission El Larguero sur la Cadena SER, Lionel Messi en a marre que Joan Laporta et le Barça multiplient les déclarations publiques le concernant. Le père du joueur a même appelé le président catalan il y a quelques mois pour lui demander d'arrêter de mentionner son fils à chaque interview. La conversation avait d'ailleurs été cordiale. Mais les récentes sorties de Laporta ont bouleversé et scandalisé le joueur et son entourage. Le divorce est bel et bien consommé entre Messi et le Barça.