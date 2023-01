Lorient : Loïc Féry éteint l’incendie sur le transfert de Dango Ouatarra

La suite après cette publicité

Brillant depuis le début de saison avec Lorient, avec qui il avait marqué 6 buts et délivré 5 passes décisives en Ligue 1, Dango Ouattara a rallié l’Angleterre et Bournemouth cet hiver pour la somme copieuse de 27,5 M€. Un transfert record pour le club breton, mais pas du goût de nombreux supporters. En effet, le Burkinabé de 20 ans a en réalité rejoint le club du nouvel actionnaire minoritaire du FCL, Bill Foley, de quoi mettre la puce à l’oreille à de nombreux suiveurs du club. Dans un communiqué publié ce dimanche, Loïc Féry, le président du club morbihannais, a tenté d’étouffer le feu.

«Je conçois que le timing engendre l’amalgame. Le transfert de Dango est pointé du doigt, comme si cette vente signifiait que nous renoncions à toute ambition et comme si notre joueur avait signé à Bournemouth sous la contrainte. Dango pourra exprimer pourquoi lui et son agent ont fait ce choix plutôt qu’un autre. Quitte à ce que le FC Lorient ouvre la porte d’un départ, je préfère conclure avec le club qui nous a proposé la meilleure offre, dont le montant permettra de mieux armer notre effectif. (…) Le partenariat avec notre nouvel actionnaire venu des États-Unis semble diabolisé. Son arrivée nous ouvre pourtant des portes sans toutefois fermer celles de notre autonomie de gestion et sans compromettre nos valeurs ou notre identité», peut-on lire dans le communiqué. En plus de Ouattara, Lorient pourrait également perdre Terem Moffi cet hiver, très courtisé par West Ham mais aussi Nice.

