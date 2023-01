Lorient : Dango Ouattara rejoint Bournemouth

Dango Ouattara (20 ans) quitte la Ligue 1 après 43 apparitions et 7 buts avec les Merlus. Comme nous vous l’avions révélé en exclusivité, le milieu de terrain lorientais était au coeur d’une négociation entre le FCL et Bournemouth. Un transfert très intéressant pour les Bretons puisque les Cherries offraient 27,5 M€. Eh bien, l’opération a été officialisée ce jeudi soir.

«Dango Ouattara (20 ans), l’ailier du FC Lorient, rejoint aujourd’hui l’AFC Bournemouth, club de Premier League anglaise. Arrivé au FC Lorient en octobre 2020 en provenance du Majestic SC (D1 du Burkina Faso) afin de renforcer dans un premier temps l’équipe réserve du club, Dango Ouattara s’est rapidement imposé dans l’équipe de Régis Le Bris suite au départ d’Armand Laurienté l’été dernier. Dango a effectué ses premiers pas en Ligue 1 la saison dernière. Depuis, il a porté le maillot des Merlus à 44 reprises, inscrit 7 buts et délivré 8 passes décisives. Auteur d’un début de saison de grande qualité, il aura aussi inscrit un but décisif dans l’optique du maintien l’an passé face au FC Metz. Durant son passage au FCL, Dango Ouattara a intégré l’équipe nationale du Burkina Faso (10 sélections, 4 buts) et pris part activement à son beau parcours lors de la dernière Coupe d’Afrique des Nations. Le FC Lorient tient à remercier chaleureusement Dango pour son professionnalisme, son investissement et lui souhaite une belle continuation pour la suite de sa carrière en Angleterre, un objectif pour lui», indique le communiqué.

