Real Madrid : le père de Dean Huijsen lâche un énorme indice sur l’arrivée de son fils

Le Real Madrid semble avoir déjà entamé son mercato estival. Alors que les Merengues se doivent de renforcer leur charnière centrale, c’est bien un élément évoluant à ce poste qui devrait débarquer dans la capitale espagnole ces prochaines semaines semaines. Ce mercredi, Marca et Fabrizio Romano annonçaient en chœur que le défenseur de 20 ans allait rejoindre Santiago Bernabéu. Et cela semble encore plus crédible aujourd’hui.

Le père de l’intéressé a tout simplement mis un like à une publication Instagram du journaliste italien informant le transfert de son fils. Un très gros indice, qui confirme bien le gros coup que s’apprête à réaliser le club de Florentino Pérez. Pour rappel, c’est contre un chèque de 58 millions d’euros que la Maison blanche devrait arracher l’Espagnol à Bournemouth.