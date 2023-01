Lorient en passe de céder Dango Ouattara !

La suite après cette publicité

« Pour les jeunes joueurs et pour les plus aguerris, dans notre modèle économique, qu’il y ait une ou deux ventes, c’est tout à fait logique et je le prends avec beaucoup de sérénité. On a de l’ambition, mais il ne s’agit pas de s’affaiblir ». Il y a quelques jours, l’entraîneur lorientais Régis Le Bris affichait une forme de sérénité face aux événements redoutés du mercato hivernal. Lorient effectue une belle saison, plusieurs joueurs brillent, et les observateurs sont nombreux à se rendre au Moustoir. Si Le Bris s’attend à un ou deux départs, l’ampleur des intérêts s’avère bien plus conséquente.

Il y a bien sûr Terem Moffi, meilleur buteur du club et deuxième meilleur buteur de L1 (12 buts), pour lequel les offres pleuvent. La dernière en date provient de West Ham mais le joueur continue de privilégier Nice, avec lequel il a déjà un accord. La dernière offre niçoise s’est élevée à 15 M€ + 3 M€ de bonus, ce qui n’est pas considéré comme suffisant par les dirigeants lorientais. Nice va devoir augmenter son offre, aidé aussi par l’envie du joueur de rejoindre la Côte d’Azur. Clairement, ce dossier va agiter les prochains jours, mais c’est loin d’être le seul.

Bournemouth à fond sur Ouattara

Selon nos informations, un accord a été trouvé entre Lorient et Bournemouth pour le transfert de Dango Ouattara, le milieu offensif burkinabé âgé de 20 ans. Auteur d’une superbe première partie de saison, avec 6 buts et 6 passes décisives, l’acolyte de Moffi a séduit plusieurs écuries de Premier League mais c’est Bournemouth qui est passé à l’action avec une offre de 27,5 M€ bonus compris. Le dossier est donc en très bonne voie puisqu’il manque juste quelques détails à régler entre les différentes parties.

Lorient se fait donc attaquer pour ses deux principaux atouts offensifs, et il devra aussi faire très attention à ce qu’il se passe pour Enzo Le Fée. Le milieu de terrain de 22 ans, maître à jouer des Merlus, a la cote en France, mais aussi en Allemagne. Il est possible qu’une offre arrive avant la fin du mercato. Rappelons que Lorient pourrait également céder son attaquant autrichien Adrian Grbic, prêté la saison passée à la même époque au Vitesse Arnhem. Leganes pourrait en effet récupérer l’Autrichien de 26 ans.