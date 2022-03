JT Foot Mercato : Manchester United au bord de l'implosion

La suite après cette publicité

Le PSG tremble pour Kylian Mbappé

Une nouvelle qui fait l'effet d'une bombe. A 2 jours du 8ème de finale retour de Ligue des Champions face au Real Madrid, la présence de Kylian Mbappé est incertaine. Touché au pied à l'entraînement à la suite d'un choc violent avec Idrissa Gueye, l'attaquant du PSG et tous ses supporters croisent les doigts. «Kylian Mbappé a reçu un choc sur le pied gauche à l’entraînement aujourd’hui. II a effectué des soins cet après-midi. L’examen clinique est rassurant et un nouveau point sera fait dans 24h», indique le communiqué médical.

Thierry Henry connaît les raisons du déclin de Neymar

Face à Nice, Neymar a enchaîné sa 3ème titularisation depuis son retour de blessure. Mais le Brésilien a été très brouillon, perdant un nombre incalculable de ballons et ne gagnant que très peu de duels en 1 contre 1, ce qui est pourtant sa force. Pour Thierry Henry, son état mental pourrait être en lien avec ses dernières performances, comme il l'a expliqué dans les colonnes de L'Equipe. «Neymar a souvent parlé dans ses dernières interviews de son bien-être, de la pression... Donc ma première réflexion était : «Est-ce qu'il est bien ?» Ce n'était pas : il ne fait plus de petits ponts, de sombreros, il n'accélère plus... Il parle mais est-ce qu'on l'entend ? Il demande de l'aide, il y a des choses qui se passent dans sa tête comme tout être humain». On devrait certainement en savoir plus sur son état de santé mentale après le 8ème de finale retour de Ligue des Champions face au Real Madrid.

Erling Haaland dévoile les deux clubs favoris pour le recruter

La star du Borussia Dortmund, Erling Haaland, ferait le bonheur de nombreuses grosses écuries européennes, dont le Real Madrid et le FC Barcelone qui se font déjà la course pour recruter le cyborg Norvégien. Sauf que Jan Åge Fjørtoft, ancien joueur et consultant proche de la famille Haaland, a fait de sacrées révélations sur l'avenir du buteur du BVB. Malheureusement pour les Blaugranas, cette révélation ne devrait pas plaire à Joan Laporta. «Tout se joue entre deux clubs, je crois que ce sont le Real Madrid et Manchester City. Le Barça, je pense que c'est de la propagande, ça peut se faire mais en ce moment, ça se joue entre ces deux clubs. Ne sous-estimez pas le travail que fait la Team Haaland pour trouver où jouera Erling Haaland la saison prochaine». Le message est passé.