Le boycott des joueurs du PSG et du Barça à la télévision espagnole

Après la victoire du FC Barcelone face au PSG au Parc des Princes (3-2), aucun joueur ni membre du staff du club de Liga ne s’est présenté devant les caméras de Movistar, le diffuseur de la compétition en Espagne, pour les habituelles interviews d’après-match. Et pour cause, les joueurs ont été vexés par un commentaire réalisé par l’Argentin German Burgos, consultant de la chaîne et ancien joueur et adjoint de Simeone à l’Atlético, au sujet de Lamine Yamal.

« Si ça se passe mal pour lui, il pourra terminer à côté d’un feu de circulation », a-t-il lancé, en référence aux sans-abri qui ont l’habitude de faire des jongles ou des acrobaties aux feux rouges en Espagne pour grappiller quelques pièces, alors que des images du joueur jonglant étaient diffusées à l’antenne. Un commentaire qui a été très mal pris par les Barcelonais, qui ont décidé de boycotter Movistar. Les joueurs du PSG se sont montrés solidaires de leurs homologues barcelonais et ont aussi refusé de parler au média.