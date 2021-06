Joma dévoile les maillots de l'Ukraine pour l'Euro !

Alors que la plupart des nations ont déjà dévoilé leurs maillots pour l'Euro depuis plusieurs semaines voire plusieurs mois, Joma vient tout juste de présenter les trois maillots que les hommes d'Andriy Chevtchenko porteront durant l'ensemble de la compétition.

La suite après cette publicité

La marque espagnole équipe l'Ukraine depuis 2017 après avoir succédé à adidas. Joma revient aujourd'hui avec des maillots qui entrent totalement dans la lignée de ceux fournis ces dernières années avec le respect des couleurs historiques du pays. Sur les trois nouvelles tuniques, on retrouve un graphique ton sur ton des frontières ukrainiennes au centre du maillot.

Domicile

Les années passent et se ressemblent pour les Ukrainiens qui porteront de nouveau un maillot jaune où l'on retrouve une touche de bleu au niveau du logo de Joma, du col, du bout des manches ainsi que de l'emblème de la Fédération qui se trouve d'ailleurs en plein cœur du maillot et des frontières ukrainiennes.

Extérieur

Comme d'habitude, le maillot extérieur ukrainien est dominé par le bleu et accompagné d'une touche de jaune. Le design est identique au maillot domicile alors que l'on retrouve une touche d'orange au niveau du logo de l'équipementier espagnol, ce qui est assez rare pour être souligné.

Third

Enfin, Joma montre toute son originalité sur le troisième maillot qui se dévoile dans un coloris blanc et or avec une touche de rouge bordeaux. Cependant, il serait surprenant de voir Oleksandr Zinchenko et ses coéquipiers porter cette tunique durant l'Euro puisque les nations se contentent généralement de deux maillots. Les supporters seront en revanche ravis.