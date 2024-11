OM - Auxerre : la réaction extatique de Gideon Mensah

Ce dimanche, l’OM a été humilié à domicile par l’AJ Auxerre (1-3). Un nouveau revers à domicile pour les Phocéens qui ont été chahutés par leurs supporters. De l’autre côté, les joueurs de l’AJA étaient en extase à l’issue du match. Interrogé par DAZN, Gideon Mensah n’a pas caché sa joie.

«On a fait un super match. On sait qu’on joue contre une équipe vraiment forte. On a essayé de jouer mieux qu’eux et on l’a fait. Je savais que j’allais jouer contre un joueur vraiment fort que cela soit avec ou sans le ballon. Il ne fallait pas lui laisser suffisamment d’espaces. On a su très bien le faire.»